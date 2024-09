Ουκρανία: Μπαράζ επιθέσεων με drones σε ρωσικά εδάφη – Ακόμη και στη Μόσχα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον διαφόρων περιφερειών της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

«Η άμυνά μας απέτρεψε απόπειρα μαζικής επίθεσης με drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ», ανέφερε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπαγκαμάζ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, έκανε λόγο για τουλάχιστον 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «αναγνωρίστηκαν και καταστράφηκαν» από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές.

Υποστήριξε ότι την περασμένη εβδομάδα ο στρατός απέτρεψε απόπειρα εισβολής ουκρανών «σαμποτέρ» στο Μπριάνσκ, την ώρα που η γειτονική περιφέρεια Κουρσκ βρίσκεται αντιμέτωπη με την αιφνιδιαστική επίθεση ουκρανικών δυνάμεων που πέρασαν τα σύνορα στις 6 Αυγούστου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Στο Μπέλγκοροντ, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως ένα κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς και άλλα τρία υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

Ακολούθησαν αναφορές για καταρρίψεις drones στις περιφέρειες Βαρόνεζ, Λίπετσκ, Ριαζάν και Αριόλ.

Πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Ρουντένια.

Αρκετά κανάλια στο Telegram δημοσιεύουν βίντεο που δείχνουν εκρήξεις στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

🚨🚨🇷🇺🇺🇦

Breaking News

Russian sources are sharing

Ukraine launched a record number of drones (over 100) targeting several regions in central and southern #Russia. Reports of drones seen flying are coming from the Lipetsk, Oryol, Bryansk, Tula, #Belgorod, and #Voronezh… pic.twitter.com/oSZpdH3lib

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) August 31, 2024