Όσκαρ 2024: «Τα παιδιά του Χειμώνα» και η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ κέρδισαν τον πρώτο Χρυσό Αγαλματίδιο της βραδιάς

Το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Παιδιά του Χειμώνα» κέρδισε η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ.

Ήταν το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που απονεμήθηκε στην 96η τελετή των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

