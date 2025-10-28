ΟΗΕ: Ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σύρραξη στο Σουδάν

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη Δευτέρα (2710) την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν, απευθύνοντας έκκληση για την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 οι νεκροί από την κατολίσθηση – Εξαφανίστηκε ολόκληρο χωριό

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει έντονα τις αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων και της στοχοποίησης αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς επίσης της έμφυλης βίας και εθνοτικά υποκινούμενων επιθέσεων και κακομεταχείρισης», αναφέρει εκπρόσωπος του Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα χθες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις στο Σουδάν υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Αυστραλία: Έκρηξη σε μεταλλείο της Νέας Νότιας Ουαλίας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μεταλλείο στην πολιτεία τη...
02:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Τρίνινταντ και Τομπάγκο: Η πρωθυπουργός απορρίπτει τον «εκβιασμό» της Βενεζουέλας σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες για το φυσικό αέριο

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γα...
01:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν και η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε τη Δευτέρα (27/10) με τον πρ...
01:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μηχανής πετάγεται στον αέρα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Τον καταδίωκε η αστυνομία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μοτοσυκλέ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς