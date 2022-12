Οι 10 προβλέψεις του Μεντβέντεφ για το 2023 – Η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ και… το Τέταρτο Ράιχ

Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προέβλεψε τη Δευτέρα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επιδιώξει να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει στη διάλυση της ένωσης. Ο Ρώσος πολιτικός έκανε συνολικά 10 προβλέψεις για το 2023 και σύντομα θα ξέρουμε πόσο μέσα έπεσε ή όχι…

Πρόσθεσε ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα μπορούσε να αποσχιστεί από το Βασίλειο και να ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Επιπλέον, ο Μεντβέντεφ προέβλεψε ότι τα σύνορα εντός της Ευρώπης θα μπορούσαν να αλλάξουν, με την Πολωνία και την Ουγγαρία να «καταλαμβάνουν» δυτικές περιοχές της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας προέβλεψε ότι «όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και η χρηματοοικονομική δραστηριότητα» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ασία το επόμενο έτος.

Το 2023, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, θα μπορούσαν να «καταρρεύσουν», προειδοποιώντας για την απόρριψη του δολαρίου και του ευρώ ως παγκόσμιων αποθεματικών νομισμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά του κανόνα του χρυσού.

Το top-10 του Μεντβέντεφ:

1. Η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα 150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα

2. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επανενταχθεί στην ΕΕ

3. Η ΕΕ θα καταρρεύσει μετά την επιστροφή του Η.Β και το ευρώ θα σταματήσει να χρησιμοποιείται ως ενιαίο νόμισμα

4. Η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της «πρώην Ουκρανίας»

5. Θα δημιουργηθεί το Τέταρτο Ράιχ που θα περιλαμβάνει την επικράτεια της Γερμανίας και τους δορυφόρους της, δηλαδή την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη «Δημοκρατία του Κιέβου» και άλλους «απόκληρους»

6. Θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Τέταρτου Ράιχ. Η Ευρώπη θα διαιρεθεί, η Πολωνία θα «ξαναμοιραστεί»

7. Η Βόρεια Ιρλανδία θα διαχωριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

8. Θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ και, ως αποτέλεσμα, η Καλιφόρνια και το Τέξας θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες. Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά από πολιτείες οι οποίες, μετά το τέλος του νέου Εμφυλίου Πολέμου, θα έχουν δοθεί στο Κόμμα των Ρεπουμπλικανών

9. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και η χρηματοοικονομική δραστηριότητα θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μετακινηθούν στην Ασία.

10. Το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods θα καταρρεύσει, οδηγώντας σε κραχ του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ευρώ και το δολάριο θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ως παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιούνται ενεργά τα ψηφιακά παραστατικά νομίσματα.