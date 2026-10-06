Ο Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού του δράστη του μακελειού στο Φορτ Χουντ

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Την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο για την επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ εισηγήθηκε την εκτέλεση και ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την έγκρισή του, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση για τις βιομηχανίες – Έρχονται ενισχύσεις για το βιομηχανικό ρεύμα -Όλες οι τελευταίες πληροφορίες — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσης αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επίθεση στο Φορτ Χουντ

Ο Χάσαν, πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικοί, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση και έκτοτε αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ο Χάσαν, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές αρχές ως υποστηρικτής της Αλ Κάιντα, καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με την απόφαση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.