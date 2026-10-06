Ο Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού του δράστη του μακελειού στο Φορτ Χουντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για την επίθεση του 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ανακοινώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, διά τυφεκισμού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την επίθεση στο Φορτ Χουντ το 2009.
  • Ο Χάσαν, πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ το 2009 στη στρατιωτική βάση του Τέξας, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.
  • Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961, για τον υποστηρικτή της Αλ Κάιντα που καταδικάστηκε το 2013.

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Την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο για την επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ εισηγήθηκε την εκτέλεση και ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την έγκρισή του, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσης αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επίθεση στο Φορτ Χουντ

Ο Χάσαν, πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικοί, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση και έκτοτε αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ο Χάσαν, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές αρχές ως υποστηρικτής της Αλ Κάιντα, καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα, εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με την απόφαση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

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