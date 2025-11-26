«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να επιταχύνει και να αυξήσει τις αγορές προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα. «Του ζήτησα να αγοράσει λίγο πιο γρήγορα και περισσότερα. Και έχει σχεδόν συμφωνήσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, τονίζοντας ότι περιμένει «ευχάριστες εκπλήξεις» από τις κινήσεις του Σι.

Η Κίνα έχει επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και έχει «παγώσει» την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ωστόσο ο ρυθμός αυτών των αγορών παραμένει χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, απαντώντας σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Λευκός Οίκος επεξεργαζόταν νέο πλαίσιο για διετή επέκταση των ενισχύσεων του Affordable Care Act. Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, υπογράμμισε πως ανταποκρίνεται στις πιέσεις Ρεπουμπλικανών νομοθετών που αντιτίθενται σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη στήριξή του προς τον Διευθυντή του FBI, Κας Πάτελ, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του. «Κάνει εξαιρετική δουλειά», τόνισε ο Τραμπ, κλείνοντας κάθε φήμη για πιθανή απομάκρυνση του Πάτελ.

Τέλος, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε μια «υπέροχη συνομιλία» με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως «θα είναι μια ισχυρή ηγέτιδα». Η Τακαΐτσι είχε προκαλέσει πρόσφατα διπλωματική ένταση με δηλώσεις της για ενδεχόμενη στρατιωτική αντίδραση της Ιαπωνίας σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν. Σύμφωνα με την ίδια, κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ της είχε πει: «Κάλεσέ με οποιαδήποτε στιγμή».

