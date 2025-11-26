«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ
President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, right, pose for media before their meeting at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να επιταχύνει και να αυξήσει τις αγορές προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα. «Του ζήτησα να αγοράσει λίγο πιο γρήγορα και περισσότερα. Και έχει σχεδόν συμφωνήσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, τονίζοντας ότι περιμένει «ευχάριστες εκπλήξεις» από τις κινήσεις του Σι.

Η Κίνα έχει επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και έχει «παγώσει» την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ωστόσο ο ρυθμός αυτών των αγορών παραμένει χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, απαντώντας σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Λευκός Οίκος επεξεργαζόταν νέο πλαίσιο για διετή επέκταση των ενισχύσεων του Affordable Care Act. Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, υπογράμμισε πως ανταποκρίνεται στις πιέσεις Ρεπουμπλικανών νομοθετών που αντιτίθενται σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη στήριξή του προς τον Διευθυντή του FBI, Κας Πάτελ, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του. «Κάνει εξαιρετική δουλειά», τόνισε ο Τραμπ, κλείνοντας κάθε φήμη για πιθανή απομάκρυνση του Πάτελ.

Τέλος, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε μια «υπέροχη συνομιλία» με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως «θα είναι μια ισχυρή ηγέτιδα». Η Τακαΐτσι είχε προκαλέσει πρόσφατα διπλωματική ένταση με δηλώσεις της για ενδεχόμενη στρατιωτική αντίδραση της Ιαπωνίας σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν. Σύμφωνα με την ίδια, κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ της είχε πει: «Κάλεσέ με οποιαδήποτε στιγμή».

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ο Γουστάβο Πέτρο αρνείται συνεργασία με αντάρτες και κατηγορεί τη CIA

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, διέψευσε προχθές Δευτέρα οποιαδήποτε συνεργασία στ...
05:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Σε φυλάκιση 17 ετών καταδικάστηκε γυναίκα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Σε ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε μια γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία για τη δολοφονία των δύο...
04:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρ...
03:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 12 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια και οχήματα

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Ζαπορίζια, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα