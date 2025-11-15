Ντόναλντ Τραμπ: Λέει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC παρά τη συγγνώμη του βρετανικού δικτύου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή σε δημοσιογράφους πως την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Βρετανία.

Την Πέμπτη, το BBC έστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Υπογραμμίζει όμως πως δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ να προσφύγει σε αστικά δικαστήρια σχετικά με το ντοκιμαντέρ, που οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν δυσφημιστικό.

Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι ήταν σωστό εκ μέρους του BBC να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο. Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ παρακινούσε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει το BBC με αγωγή για αποζημίωση έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν δεν απέσυρε το ντοκιμαντέρ, αν δεν ζητούσε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και αν δεν τον αποζημίωνε για οικονομική και ηθική βλάβη.

