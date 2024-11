Ντόναλντ Τραμπ: Αρνείται πως έχασε τις εκλογές του 2020 – «Δεν έπρεπε να είχα φύγει» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του την Κυριακή (3/11) πως μετανιώνει που έφυγε από τον Λευκό Οίκο μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 — την οποία ουδέποτε αναγνώρισε.

«Είχαμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία της χώρας μας την ημέρα που έφυγα. Δεν έπρεπε να είχα φύγει. Εννοώ, ειλικρινά, επειδή τα είχαμε πάει τόσο καλά», υποστήριξε, κάπου μια ώρα και σαράντα λεπτά μετά την έναρξη ομιλίας του στην πόλη Λίτιτς, στην Πενσιλβάνια.

Διαβεβαίωσε πως αύριο Τρίτη θα βρίσκονται «εκατοντάδες δικηγόροι» της εκστρατείας του σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της θητείας του (2017-2021): «Είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία. Είχαμε το τείχος. Είχαμε τα πάντα».

Ως ακόμη και σήμερα, ο κ. Τραμπ αρνείται πως έχασε τις εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Έκανε εκατοντάδες προσφυγές σε δικαστήρια, που απορρίφθηκαν όλες ανεξαιρέτως.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, έπειτα από ομιλία του στην οποία επέμεινε πως αυτός ήταν ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι του «έκλεψαν» τη νίκη, οπαδοί του εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, που κλόνισε την αμερικανική Δημοκρατία.

