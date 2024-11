Ντόναλντ Τραμπ: Απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα σχεδιάζει το επιτελείο του

Το μεταβατικό επιτελείο του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ετοιμάσει εκτελεστικά διατάγματα και ανακοινώσεις, που έχουν ως στόχο την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η αναθεώρηση της διαχείρισης ορισμένων εθνικών μνημείων, που αποσκοπεί στο να επιτραπεί η επέκταση των γεωτρήσεων και των εξορύξεων, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

“It’s all a big hoax.”

Trump: “We don’t have a global warming problem… At certain points it starts to cool a little bit… so they changed it. You know what the term is? Climate change. This way, if it gets warmer… if it gets cooler, if it rains, if snow comes down in the… pic.twitter.com/z9QRAbDE0z

— Wide Awake Media (@wideawake_media) November 8, 2024