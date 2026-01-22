Ντόναλντ Τραμπ: Απείλησε με αντίποινα τις ευρωπαϊκές χώρες αν πουλήσουν αμερικανικά ομόλογα

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «βαριά αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να πωλούν τίτλους του αμερικανικού δημοσίου ή μετοχές, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην Ουάσινγκτον.
  • Ήδη, μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία της Σουηδίας (Alecta) και της Δανίας (AkademikerPension, PBU) έχουν αρχίσει να πωλούν αμερικανικά ομόλογα, επικαλούμενα την «τρωτότητα» ή την «μη υγιή δημοσιονομική κατάσταση» των ΗΠΑ.
  • Η προειδοποίηση έρχεται μετά την κρίση με τη Γροιλανδία και τις απειλές του Τραμπ, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ διαθέτουν συνολικά πάνω από 2 τρισεκ. δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «βαριά αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να πωλούν τίτλους του αμερικανικού δημοσίου ή μετοχές, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην Ουάσινγκτον.

«Εάν συνέβαινε αυτό, θα επιβάλλαμε μεγάλα αντίποινα και έχουμε όλα τα ατού στα χέρια μας» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business από το Νταβός.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται αφού η κρίση με αντικείμενο τη Γροιλανδία, σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, προκάλεσε αναταραχή στις αμερικανικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης των ομολόγων, την οποία παρακολουθεί στενά ο Λευκός Οίκος.

Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο της Σουηδίας, το Alecta, ανέφερε χθες Τετάρτη ότι έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών ομολόγων που διέθετε, λόγω της «τρωτότητας» της αμερικανικής οικονομίας. Την Τρίτη, το δανέζικο ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε ότι πούλησε όλα τα αμερικανικά ομόλογα, θεωρώντας ότι «η δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ δεν είναι υγιής». Ένα άλλο δανέζικο ταμείο, το Pensionskasse (PBU) είπε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2 ότι πουλάει επίσης τους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν, όλες μαζί, περισσότερα από 2 τρισεκ. δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Το ποσό ανεβαίνει στα 3 τρισεκ., αν συμπεριληφθεί και ο Καναδάς, άλλος προσφιλής στόχος του Τραμπ.

