Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι βρήκε αγοραστή για το TikTok – «Περισσότερα σε δύο εβδομάδες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, ότι έχει βρει έναν αγοραστή για την πλατφόρμα TikTok, μια ομάδα «πολύ πλούσιων ανθρώπων».

«Έχουμε έναν αγοραστή για το TikTok, είπε ο Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning Futures του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε νέα παράταση για την πώληση της πλατφόρμας, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, λέγοντας μόνο ότι θα αποκαλύψει περισσότερα «σε δύο εβδομάδες».

Εξάλλου, αναφερόμενος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, είπε ότι σταμάτησαν μέχρι η Οτάβα να καταργήσει ορισμένους φόρους που επιβάλλει σε αμερικανικά προϊόντα.

