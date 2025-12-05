Νότια Αφρική: Η κόρη πρώην προέδρου κατηγορείται ότι εξαπατούσε άνδρες για να τους στείλει να πολεμήσουν με την Ρωσία στην Ουκρανία

Οι οικογενειακοί δεσμοί του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα ενδέχεται να δοκιμαστούν, μετά την κατηγορία της μεγαλύτερης κόρης του ότι η ετεροθαλής αδελφή της εξαπάτησε 17 άνδρες – οι μισοί από τους οποίους είναι συγγενείς – για να πολεμήσουν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.

Η διαμάχη αναδεικνύει την αυξανόμενη στρατολόγηση Αφρικανών για λογαριασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, λόγω της έλλειψης Ρώσων νεοσυλλέκτων, καθώς και τους στενούς δεσμούς μεταξύ της Μόσχας και των βετεράνων του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Ο Ζούμα ανήκε στο παρελθόν στο πολιτικό κόμμα, το οποίο ξεκίνησε ως απελευθερωτικό κίνημα που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία στη Νότια Αφρική και την κατάργηση του Απαρτχάιντ.

Ο 83χρονος Ζούμα παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018 μετά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς και αποβλήθηκε από το κόμμα που κάποτε ηγούνταν το 2024. Έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ, ενός θεσμοθετημένου συστήματος φυλετικού διαχωρισμού που κρατούσε τους μαύρους και τους λευκούς χωριστά.

Ποια είναι η Zuma-Sambudla και για τι κατηγορείται;

Η Duduzile Zuma-Sambudla, 43 ετών, είναι ένα από τα σχεδόν είκοσι τέσσερα παιδιά του πρώην ηγέτη της Νότιας Αφρικής. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει εκφράσει τον θαυμασμό της για αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Zuma-Sambudla παραιτήθηκε από τη θέση της στο κοινοβούλιο, όπου εκπροσωπούσε το κόμμα uMkhonto weSizwe — με ηγέτη τον πατέρα της — μετά από μια ποινική καταγγελία που υπέβαλε εναντίον της η μεγαλύτερη ετεροθαλής αδελφή της, Nkosazana Zuma-Mncube.

Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε μετά την έναρξη έρευνας από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής σχετικά με το πώς 17 πολίτες παγιδεύτηκαν στην εμπόλεμη περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση ενημερώθηκε για την κατάσταση των ανδρών μετά από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης που έκαναν ζητώντας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι αρχές αποκάλυψαν τον περασμένο μήνα ότι οι άνδρες «παρασύρθηκαν να ενταχθούν σε μισθοφορικές δυνάμεις που εμπλέκονται στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με το πρόσχημα προσοδοφόρων συμβάσεων εργασίας».

Η Zuma-Mncube ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες της Zuma-Sambudla και δύο άλλων ατόμων συνέβαλαν στην κατάσταση των ανδρών. Η Zuma-Sambudla δεν έχει απαντήσει δημοσίως στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική νομοθεσία, είναι παράνομο να υπηρετεί κανείς σε ξένο στρατό χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης.

Η Δημοκρατική Συμμαχία, το δεύτερο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Νότιας Αφρικής, έχει επίσης υποβάλει ποινικές κατηγορίες εναντίον της Zuma-Sambudla μετά από συζητήσεις με τις οικογένειες των παγιδευμένων ανδρών.