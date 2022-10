Νέα πυραυλικά χτυπήματα στο Κίεβο – Η στιγμή της επίθεσης στον αέρα του BBC

Η στιγμή των πυραυλικών επιθέσεων των Ρώσων στο Κίεβο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στο BBC.

Το βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούγεται ο ήχος των εισερχόμενων πυραύλων πάνω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και ο δημοσιογράφος στρέφει το βλέμμα του για να δει πού κατευθύνονται. Στη συνέχεια σηκώνεται από την θέση του καθώς ακούγονται οι εκρήξεις. Ο δημοσιογράφος και το συνεργείο σπεύδουν να καλυφθούν και η σύνδεση διακόπτεται.

The attacks on #Kyiv could be heard during the #BBC broadcast. pic.twitter.com/6EIMpfRSXd

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022