Νέα επίθεση Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Fed: Ο Τζέρομ Πάουελ «βλάπτει» «πολύ σοβαρά» τον κλάδο των ακινήτων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ «βλάπτει» «πολύ σοβαρά» τον κλάδο των ακινήτων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παροτρύνει τον Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα τον έχει επικρίνει σφοδρά.

«Μπορεί κάποιος να ενημερώσει τον Τζέρομ Πάουελ ότι βλάπτει τον κλάδο των ακινήτων, πολύ σοβαρά; Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν υποθήκη εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και όλα τα σημάδια δείχνουν προς πρέπει να γίνει μια σημαντική μείωση των επιτοκίων», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

