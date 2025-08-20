Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμπάκα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας, στο ύψος της επιχείρησης «Κερασοβίτη». Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή και να έχει τραγική κατάληξη.

Ο αναβάτης του δικύκλου, ηλικίας περίπου 45 ετών, βρέθηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του Ι.Χ., σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ekalampaka.gr, το δίκυκλο φέρεται να μην είχε επαρκή φωτισμό, στοιχείο που πιθανόν έπαιξε ρόλο στην τραγωδία. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.