Μίκαελ Σουμάχερ: Νέες αποκαλύψεις για τον βιασμό νοσοκόμας στην έπαυλη του θρύλου της F1 – Αρνείται τις κατηγορίες ο 30χρονος οδηγός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον φερόμενο βιασμό που υπέστη νοσοκόμα η οποία φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ μέσα στην έπαυλη του θρύλου της F1 που βρίσκεται σε κώμα για πάνω από μια δεκαετία.

Πήρε αναβολή η δίκη λόγω απουσίας του κατηγορούμενου

Την Πέμπτη (16/10) έγιναν γνωστά τα στοιχεία του κατηγορούμενου, καθώς ξεκίνησε η δίκη για την συγκεκριμένη υπόθεση σε δικαστήριο της Νιόν στην Ελβετία. Πρόκειται για τον 30χρονο Αυστραλό, επίσης οδηγό αγώνων, Τζo Μόουσον ο οποίος σύμφωνα με την Daily Mail είναι πολύ καλός φίλος του γιού του Μίκαελ Σουμάχερ, 26χρονου Μικ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος φέρεται να βίασε τη νοσοκόμα δύο φορές σε ένα υπνοδωμάτιο στην έπαυλη του 56χρονου Γερμανού σταρ στο Γκλαντ, κοντά στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου 2019.

Ο Μόουσον αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία, μέσω του συνηγόρου του.

Η αποκάλυψη ακολούθησε την έναρξη της δίκης στη Νιόν της Ελβετίας την Τετάρτη, στην οποία ο Μόουσον δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα αυτή να πάρει αναβολή καθώς στο ελβετικό δίκαιο προβλέπεται να μην γίνονται δίκες ερήμην των κατηγορουμένων, παρά τους ισχυρισμούς του δικηγόρου της γυναίκας ότι τα στοιχεία είναι αρκετά για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος έχει επιστρέψει εδώ και πολλούς μήνες στην Αυστραλία, όμως η συγκεκριμένη χώρα έχει συμφωνία έκδοσης με την Ελβετία, οπότε είναι πιθανό ο 30χρονος οδηγός να υποχρεωθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να δικαστεί.

Τα στοιχεία του φερόμενου θύματος δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για νομικούς λόγους, ενώ αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι πρόκειται για νοσοκόμα που ήταν μέλος της ευρύτερης ιατρικής ομάδας που φροντίζει τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος είναι σε κώμα μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε σε χιονοδρομικό κέντρο στις γαλλικές Άλπεις, ενώ έκανε σκι τον Δεκέμβριο του 2013. Από τότε, ελάχιστα είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για την κατάσταση της υγεία του.

«Ήταν συναινετικό»

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος έχει παραδεχτεί μια «συναινετική σχέση» με τη γυναίκα, η οποία είναι περίπου 30 ετών, και υποστηρίζει ότι έχει τα μηνύματα στο κινητό του που το αποδεικνύουν.

Λέει, επίσης ότι η γυναίκα, υπέβαλε τη μήνυση σε βάρος του μόνο δύο χρόνια μετά την φερόμενη επίθεση, που ισχυρίζεται ότι συνέβη το 2019, αφού η οικογένεια Σουμάχερ την είχε απολύσει.

Τη νύχτα του φερόμενου βιασμού, η νοσοκόμα λέγεται ότι ένιωσε αδιαθεσία αφού ήπιε μεγάλη ποσότητα βότκας και σύμφωνα με όσα κατέθεσε δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Μεταφέρθηκε από έναν φυσιοθεραπευτή και τον κατηγορούμενο σε ένα δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό, που έκανε τις νυχτερινές βάρδιες, και την έβαλαν στο κρεβάτι «χωρίς να τη γδύσουν», σύμφωνα με τα έγγραφα της εισαγγελίας.

Στην κατάθεσή της η νοσοκόμα υποστήριξε ότι ο Μόουσον, ο οποίος έμενε σε ένα διπλανό δωμάτιο, επέστρεψε αργότερα και τη βίασε δύο φορές.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος, συχνά έμενε με την οικογένεια Σουμάχερ μεταξύ των αγώνων, για να μην χρειάζεται να επιστρέφει στο ενδιάμεσο στην Αυστραλία, ενώ – όπως αναφέρει το ρεπορτάζ- δεν υπήρξε καμία καταγγελία από το φερόμενο θύμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε συνεργαστεί με τις Αρχές κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας.