Μέση Ανατολή: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Ιρανό ΥΠΕΞ στη Γενεύη – «Δεν μπορείτε να έχετε πυρηνικό όπλο»

Ολοκληρώθηκε στην Γενεύη, η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί και Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για την κρίση στην Μέση Ανατολή, δηλαδή για τα πυρηνικά και την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι συζητήσεις που είχαμε με το Ιράν είναι ότι η περιφερειακή κλιμάκωση δεν ωφελεί κανέναν», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κρατήσουμε τις συζητήσεις με τον ΟΗΕ ανοιχτές», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βαντεφούλ, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που είχαμε σοβαρές συνομιλίες με τους Ιρανούς συναδέλφους μας.»

Σε σύντομες δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η περιφερειακή κλιμάκωση “δεν ωφελεί κανέναν” και γι’ αυτό “πρέπει να κρατήσουμε τις συζητήσεις ανοιχτές”.

Η Κάγια Κάλας πρόσθεσε ότι τα δύο μέρη συμφώνησαν να συζητήσουν τα πυρηνικά και “ευρύτερα θέματα”. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy είπε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών είναι “πρόθυμοι” να συνεχίσουν τις “συνεχείς συζητήσεις” για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Καλούμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Lammy, προσθέτοντας ότι “αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή” και είναι “εξαιρετικά σημαντικό” να μην δούμε μια περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

“Iran cannot have a nuclear weapon”

Foreign Secretary David Lammy warns of a ‘perilous moment’ after talks with Iran’s foreign minister, alongside EU counterparts

