Μέση Ανατολή: Διεθνής ανησυχία για πιθανή επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποίησε την Τρίτη (5/8) κλειστή σύσκεψη με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, με σκοπό τον καθορισμό της νέας στρατηγικής για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ της πλήρους στρατιωτικής κατάληψης του παλαιστινιακού θύλακα, ανατρέποντας την απόφαση του 2005 για αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τρίωρης σύσκεψης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, παρουσίασε «τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές» για τη συνέχεια της εκστρατείας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη (7/8) για τη λήψη των οριστικών αποφάσεων.

“Hamas monsters starves the hostages like the Nazis starved the Jews. Hamas doesn’t want a deal. They want to break us. But we won’t break. We will free the hostages and destroy Hamas, and Gaza will never be a threat to Israel again” pic.twitter.com/szvHoQCoyD

Παρά την έντονη διεθνή πίεση για κατάπαυση του πυρός, ώστε να αντιμετωπιστούν η πείνα και οι τρομακτικές συνθήκες στον αποκλεισμένο θύλακα, οι προσπάθειες διαμεσολάβησης για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της Χαμάς έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ στη βόρεια Γάζα. Άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά κοντά στην πλατεία Μοράγκ κοντά στη Ράφα. Οκτώ ακόμη άνθρωποι πέθαναν από πείνα ή υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, ενώ τουλάχιστον 80 σκοτώθηκαν από νέες ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι στη συνάντηση παρίσταντο επίσης ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, στενός σύμβουλος του Νετανιάχου, ώστε να διαμορφώσουν πρόταση στρατηγικής που θα τεθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, το υπουργικό συμβούλιο θα συνέλθει την Πέμπτη στις 6 μ.μ.

Το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο αξιωματούχο του πρωθυπουργικού γραφείου, ανέφερε ότι ο Νετανιάχου τείνει προς την πλήρη στρατιωτική ανάληψη ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό θα ανέτρεπε την απόφαση του 2005 για αποχώρηση των Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων από τη Γάζα, με το Ισραήλ να διατηρεί έκτοτε τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υποδομών. Η αποχώρηση εκείνη θεωρείται από την ισραηλινή Δεξιά ότι άνοιξε τον δρόμο στη Χαμάς για την εκλογική νίκη του 2006.

Δεν είναι σαφές εάν ο Νετανιάχου σχεδιάζει μακροχρόνια κατοχή ή μια βραχυπρόθεσμη επιχείρηση για την εξάλειψη της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων. Το πρωθυπουργικό γραφείο αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Israeli PM Netanyahu has informed ministers of plans for Israel to occupy all of Gaza despite IDF concerns.

The Israeli military currently controls 75% of the Gaza Strip and civilians have been densely packed into roughly 25% of the territory.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/e26hVAKPp6

— AF Post (@AFpost) August 5, 2025