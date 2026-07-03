Μελόνι-Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία με κύρια θέματα την επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη Λιβύη και το μεταναστευτικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη της διατλαντικής σχέσης και την κοινή άμυνα. Συζήτησαν επίσης τη Λιβύη, την καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.

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Διεθνή Νέα

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μελόνι
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Οι δύο ηγέτες «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους υπέρ της ανάπτυξης της διατλαντικής σχέσης και υπέρ της κοινής άμυνας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με αναφορά τους στην σημασία της νότιας πτέρυγας».
  • Κατά τη συνομιλία «έγινε επίσης αναφορά στη Λιβύη και στη συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εμπορίας ανθρώπων». Τέλος, «Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεσμεύτηκαν υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα».

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ της 7ης και 8ης Ιουλίου, είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, υπογραμμίζεται ότι «οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους υπέρ της ανάπτυξης της διατλαντικής σχέσης και υπέρ της κοινής άμυνας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με αναφορά τους στην σημασία της νότιας πτέρυγας».

Κατά τη συνομιλία «έγινε επίσης αναφορά στη Λιβύη και στη συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εμπορίας ανθρώπων».

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Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται, τέλος, ότι η «Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεσμεύτηκαν υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα».

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