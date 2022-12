Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Μάγχη – Φόβοι για νεκρούς

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στη Μάγχη για περιστατικό που αφορά ένα μικρό σκάφος με μετανάστες.

Οι δυνάμεις του λιμενικού «συντονίζουν αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ύστερα από περιστατικό που αφορά ένα μικρό σκάφος στα ανοικτά του Κεντ» (νοτιοανατολική Αγγλία), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει σκάφη και ομάδες διάσωσης από διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Αγγλίας, όπως επίσης και δύο βρετανικά ελικόπτερα καθώς και «ένα ελικόπτερο του γαλλικού ναυτικού».

Από την πλευρά της Γαλλίας, η λιμενική διοίκηση της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας πρόσθεσε ότι ένα σκάφος περιπολίας του ναυτικού έχει επίσης μεταβεί στην περιοχή.

#BREAKING Three people are feared to have died in the Channel after a boat containing 30 asylum seekers capsized into freezing water at around 3am…https://t.co/WCSXh7onnc

— KentOnline (@Kent_Online) December 14, 2022