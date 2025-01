Μακελειό στην Νέα Ορλεάνη: Οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον τρόμο

Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι των Αρχών επιβολής του νόμου που έχουν ενημερωθεί για το θέμα λένε ότι έχουν αναγνωρίσει προκαταρκτικά τον ύποπτο για το μακελειό στην Νέα Ορλεάνη, ως τον Shamsud Din Jabbar, 42 ετών.

Οι αξιωματούχοι προσπαθούν να προσδιορίσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του και το πιθανό ταξιδιωτικό του ιστορικό.

Ο Din Jabbar, 42 ετών, κατηγορείται ότι έριξε σκόπιμα ένα ηλεκτρικό φορτηγάκι πάνω σε ανθρώπους που διασκέδαζαν την Πρωτοχρονιά, περίπου στις 3:15 π.μ. στην Bourbon Street, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ύποπτος είναι νεκρός, ανακοίνωσε το FBI.

Εντωμεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για το παρελθόν του δράστη της επίθεσης στο πλήθος στην Νέα Ορλεάνη με 10 νεκρούς και 35 τραυματίες. Στις έρευνες συμμετέχουν η αστυνομία, το FBI αλλά και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Το πρώτο και βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το κίνητρο του δράστη. Σε αυτή την φάση ερευνάται εάν ο άνδρας, που σκοτώθηκε από αστυνομικούς, έχει διασυνδέσεις ή έχει εμπνευστεί από κάποια τρομοκρατική οργάνωση του εξωτερικού.

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο ύποπτος εισήλθε πρόσφατα στη χώρα και αν είχε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), δήλωσαν πηγές των Αρχών επιβολής του νόμου στο ABC News.

Φαίνεται ότι το φορτηγάκι που νοίκιασε ο ύποπτος εντοπίστηκε στο Τέξας την Τρίτη, αλλά δεν ήταν σαφές αν ο ίδιος βρισκόταν στο όχημα εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται προκαταρκτικές πληροφορίες των διωκτικών Αρχών.

Το FBI εξετάζει εάν ο δράστης είχε συνεργάτες στην επίθεση ή εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα, όπως συμβαίνει στο τυπικό μέρος κάθε έρευνας, μεταδίδει το δίκτυο CNN που επικαλείται ανώνυμες δηλώσεις αξιωματούχων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

