Χάος στο Λος Άντζελες: Η Εθνοφρουρά έριξε χημικά και πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές – Πώς ο Τραμπ εκμεταλλεύεται τις διαδηλώσεις για να αλλάξει την ατζέντα

Επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο του Λος Άντζελες, καθώς αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσουν διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μετά από απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποστολή των στρατιωτικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και φόβο στην τοπική κοινωνία.

