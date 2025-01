Λος Άντζελες: Έλληνας έσωσε το σπίτι του από τις φλόγες – «Ο Θεός με βοήθησε»

Ένας 69χρονος Έλληνας, ο Μάκης Δασιγένης, κατάφερε να σώσει το σπίτι του στο Λος Άντζελες από την καταστροφική πυρκαγιά, που μαίνεται στην περιοχή εδώ και έξι ημέρες, χρησιμοποιώντας απλά ένα λάστιχο. Ο ίδιος δήλωσε στις κάμερες: «Ο Θεός με βοήθησε».

Ο φακός του Reuters απαθανάτισε τον Δασιγένη την ώρα που, μόνος του, έδινε τη δική του μάχη για να προστατεύσει την περιουσία του από τις φλόγες. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η αποφασιστικότητά του έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, σώζοντας όχι μόνο το σπίτι του, αλλά και δύο γειτονικά.

Ο 69χρονος, όπως αποκάλυψε, είχε αρχικά απομακρυνθεί από το σπίτι του ακολουθώντας τις οδηγίες εκκένωσης. Ωστόσο, η εικόνα των ανεξέλεγκτων φλογών στις ειδήσεις τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

«Εκκένωσα το σπίτι μου, αλλά έβλεπα τις ειδήσεις και συνειδητοποίησα ότι οι φωτιές ήταν εκτός ελέγχου και έτσι αποφάσισα να γυρίσω πίσω και να το ελέγξω. Στον δρόμο της επιστροφής, είδα ότι κανένας δεν είχε μείνει πίσω», εξήγησε, μιλώντας στις κάμερες.

Όταν οι φλόγες άρχισαν να πλησιάζουν επικίνδυνα, ο Μάκης δεν έχασε χρόνο. Πήρε το λάστιχο της αυλής του και χρησιμοποίησε νερό από την πισίνα του γείτονά του για να περιορίσει την πυρκαγιά. Η προσπάθεια διήρκεσε έξι συνεχόμενες ώρες, αλλά η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία του απέτρεψαν την ολοκληρωτική καταστροφή.

«Είναι σαν να ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είμαι χαζός, δεν θα γυρνούσα πίσω να πεθάνω για υλικά αγαθά. Αλλά θα μετάνιωνα αν δεν προσπαθούσα», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Makas Dasigenis, a 69-year-old Altadena resident, realized his house was at risk as the Eaton fire raged out of control and returned to fight the flames https://t.co/8vdadckiHr pic.twitter.com/TZOKfIrWn0

— Reuters (@Reuters) January 11, 2025