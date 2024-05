Λονδίνο: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονο κοριτσάκι

Ένα 9χρονο κορίτσι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού τραυματίστηκε από σφαίρες μέσα σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, όπου έτρωγε με την οικογένειά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί βρισκόταν μέσα, μαζί με την οικογένειά του.

«Ξέρω ότι οι ντόπιοι θα ανησυχούν πολύ για αυτό το επεισόδιο. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία τους και έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους υπεύθυνους», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζέιμς Κόνγουεϊ.

Οι άνδρες, ηλικίας 26, 37 και 42 ετών, που η αστυνομία πιστεύει ότι δεν γνώριζαν το κορίτσι, έχουν τραυματιστεί επίσης από τις σφαίρες και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν κλεμμένη και βρέθηκε αργότερα σε κοντινό σημείο.

#Hackney

BREAKING: Three adults and a child have been rushed to hospital after they were blasted with a gun near a restaurant in Kingsland High Street, #Dalston, E8.

The child is in a serious condition whilst the conditions of the three adults is currently unclear.

1/2 pic.twitter.com/sWSfzmHpFD

— 999 London (@999London) May 29, 2024