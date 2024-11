Λίαμ Πέιν: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή – Συντετριμμένοι οι «One Direction» και η σύντροφός του

Μεγάλη συγκίνηση επικράτησε σήμερα, Τετάρτη (20/11), στην κηδεία του Λίαμ Πέιν, η οποία τελέστηκε στο Λονδίνο σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο του άτυχου τραγουδιστή.

Το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν η οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του 31χρονου.

Μάλιστα, τα τέσσερα πρώην μέλη του συγκροτήματος «One Direction» έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους φίλο. Αυτή τη φορά, οι Χάρι Στάιλς, Νάιαλ Χόραν, Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον βρέθηκαν ξανά μαζί στον ίδιο χώρο, για ένα πολύ δυσάρεστο ωστόσο γεγονός.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο πατέρας του τραγουδιστή, Τζεφ, μετέφερε τη σορό του πριν από δύο εβδομάδες στη Βρετανία, ενώ είχαν προηγηθεί εκτεταμένες ιατροδικαστικές και αστυνομικές έρευνες αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του.

Επιθυμία μάλιστα της οικογένειας ήταν η τελετή να γίνει σε στενό κύκλο. Για τον λόγο αυτό, οι θαυμαστές που ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον Λίαμ Πέιν παρέμειναν έξω από τον χώρο της τελετής.

Συντετριμμένες και ντυμένες στα μαύρα, έδωσαν επίσης το «παρών» η σύντροφος του 31χρονου, Κέιτι Κάσιντι, καθώς και η Σέριλ, η μητέρα του 7χρονου γιου του.

Simon Cowell and Lauren Silverman arrived at Liam Payne’s funeral, joining family and friends in paying tribute.

Cowell, who mentored Payne on The X Factor, reflected on his legacy. #LiamPayne #SimonCowell https://t.co/azye5658E5 pic.twitter.com/ZWzfKsTMHG

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 20, 2024