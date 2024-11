Κυβερνητική κρίση στη Γερμανία: Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέπεμψε τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς απέπεμψε τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ.

Νωρίτερα, ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) και υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ φέρεται, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, να πρότεινε στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς (SPD) να ανοίξει τον δρόμο για νέες εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους.

Chancellor Olaf Scholz has sacked Christian Lindner as finance minister after he proposed snap elections as a means of ending the crisis in Germany’s governing coalition. pic.twitter.com/Ig0pEnUKcS

