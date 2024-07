Κύπρος: Προσγειώθηκε ο Ερντογάν για την προκλητική φιέστα στα Κατεχόμενα

Στο αεροδρόμιο της Τύμπου στην Κύπρο προσγειώθηκε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να παραστεί στην προκλητική φιέστα που διοργανώνεται στα Κατεχόμενα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, καθώς και ο Πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουρμάν Κουρτουμλούς μαζί με τον Διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής Υποστράτηγο Σεμπαχεντίν Κιλίτς.

Ο Ερντογάν μεταβαίνει αυτή την ώρα στο κέντρο της κατεχόμενης Λευκωσίας όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση για τη 50η επέτειο της εισβολής του 1974.

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan arrives in Turkish Republic of Northern Cyprus for 50th anniversary of Cyprus Peace Operation pic.twitter.com/Zea6Q9IQV4

— TRT World (@trtworld) July 20, 2024