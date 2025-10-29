Κυκλώνας Melissa: Μετά την Τζαμάικα κατευθύνεται προς την Κούβα – Yποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑ MELISSA

Το μάτι του κυκλώνα Melissa πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

Καραϊβική: Η καταιγίδα Μελίσα έγινε κυκλώνας και απειλεί την Τζαμάικα

«Το μάτι του κυκλώνα Melissa εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.

