Κυκλώνας Melissa: Μετά την Τζαμάικα κατευθύνεται προς την Κούβα – Yποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το μάτι του κυκλώνα Melissa πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.
Prayers up for Jamaica 🇯🇲🙏
Hurricane Melissa has unleashed winds over 180 mph, with gusts reaching 225 mph — one of the strongest storms in world history. 💔
Stay safe, Jamaica. The world is with you. 🌍💚💛🖤#Prayers #Jamaica #HurricaneMelissa pic.twitter.com/hZZyD8ytjR
— Pesquisador ! (@ospensadorestt) October 28, 2025
«Το μάτι του κυκλώνα Melissa εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».
Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.
🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨
Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.
Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr
— Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025