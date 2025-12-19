Κόστα σε αγρότες: «Η Ευρώπη σας ακούει» – Μικρή αναβολή στην υπογραφή της συμφωνίας με την Mercosur, λέει η Φον Ντερ Λάιεν

  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα διαβεβαίωσε τους αγρότες πως «η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας», αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της γεωργίας.
  • Για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι «οι εργασίες πρέπει τώρα να συνεχιστούν» επί των προτάσεων της Κομισιόν, καθώς ο χρόνος «είναι κρίσιμης σημασίας».
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες» για την υπογραφή της συμφωνίας με τη Mercosur, συμφωνώντας σε «μικρή αναβολή της υπογραφής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, έστειλε το δικό του μήνυμα στους αγρότες και αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν σήμερα στο κέντρο του Βελγίου, δηλώνοντας ότι «θέλω να τους πω πως η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, διότι όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες τους, τόνισε ότι «η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης και θα αντιμετωπιστεί στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό».

Σε ό,τι αφορά τη μη επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ο Αντόνιο Κόστα επισήμανε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση και ότι «οι εργασίες πρέπει τώρα να συνεχιστούν σε αυτή τη βάση». Όπως ανέφερε, ο χρόνος «είναι κρίσιμης σημασίας» και «πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, η οποία προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής είχε υπογραμμίσει τη σημασία μιας συμφωνίας, τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα με τα κράτη μέλη και έχουμε έρθει σε επαφή με τους εταίρους μας στη Mercosur, συμφωνώντας σε μια μικρή αναβολή της υπογραφής».

