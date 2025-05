Κωνσταντινούπολη: Το Κίεβο κατηγορεί την Μόσχα για «απαράδεκτες απαιτήσεις»

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως, δήλωσε την Παρασκευή (16/5) ουκρανική διπλωματική πηγή, περιγράφοντας τις συνομιλίες μεταξύ αντιπροσώπων των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλους μη αρχικούς και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

The “negotiations” between russia and Ukraine have just ended.

According to Reuters, russia is demanding that Ukraine withdraw its forces from what it calls “its own territory” as a condition for a ceasefire agreement.

1/n pic.twitter.com/PQAjzWpddG

— Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) May 16, 2025