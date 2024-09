Κομισιόν: Παραιτήθηκε ο Τιερί Μπρετόν από Επίτροπος της Γαλλίας

“Τέλος” από την Κομισιόν Γάλλος Τιερί Μπρετόν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα παραιτείται από μέλος του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ επειδή ήρθε σε ρήξη με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η τελευταία ζήτησε από το Παρίσι να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

«Στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για τη σύνθεση του μελλοντικού Κολλεγίου, ζητήσατε από τη Γαλλία να αποσύρει το όνομά μου», ανέφερε ο Επίτροπος σε επιστολή του προς τη φον ντερ Λάιεν, η οποία αναρτήθηκε στο X. “Ως εκ τούτου, παραιτούμαι από τη θέση μου ως Ευρωπαίος Επίτροπος, με άμεση ισχύ”.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

