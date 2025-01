«Κόλαση επί γης» στο Λος Άντζελες: Εικόνες αποκάλυψης από την πύρινη λαίλαπα που «καταπίνει» περιουσίες – Τι είναι το φαινόμενο των Santa Ana

Ως «πύρινη κόλαση» περιγράφεται η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι του Λος Άντζελες και των γύρω περιοχών με τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται από την Τρίτη (7/1) στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, κοντά στα βουνά Σάντα Μόνικα, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή με ταχύτητες που φτάνουν ακόμη και τα 160 χλμ/ώρα οι φλόγες «καταπίνουν» στο πέρασμα τους τεράστιες εκτάσεις και κατοικίες, την ώρα που σύμφωνα με τους ειδικούς τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάθε πέντε λεπτά καίγονται εκτάσεις που αντιστοιχούν σε πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου, κάτι που κάνει σχεδόν αδύνατο να υπάρξει συγκεκριμένη εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής.

Την ίδια ώρα οι Αρχές προχωρούν σε μαζικές εκκενώσεις περιοχών με τα σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ το πυκνό νέφος καπνού να έχει καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της κομητείας του Λος Αντζελες. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής του Πασίφικ Πάλισειντς, με έναν εξ αυτών να δηλώνει: «Έβλεπα καπνό από μακριά και πίστευα ότι δεν θα έφτανε στον λόφο. Μέσα σε πέντε λεπτά, η φωτιά κατέβαινε την πλαγιά».

Μια εργαζόμενη σε ιππικό κέντρο δήλωσε σε τοπικό κανάλι: «Η κατάσταση είναι φοβερή. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε όλα τα ζώα», ενώ στις εικόνες φαινόταν άλογα να μεταφέρονται σε ρυμουλκό για να σωθούν.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Heavenly Father, we lift up the families impacted by the fires in Los Angeles. Comfort those who have lost homes and loved ones, bring healing to the injured, and strengthen first responders. Provide peace, protection, and provision for every need. May Your presence bring hope… pic.twitter.com/ivXiN8wr5O — American Citizen 🇺🇸 (@realtalkstruth) January 8, 2025

Η Γκέιλ Λιάκο ανέφερε πως έφυγε εσπευσμένα από το σπίτι της, ενώ η μέρα ξεκινούσε ως «ένα φυσιολογικό πρωινό». Όπως περιέγραψε, «Ξαφνικά τα έπιπλα κήπου μας ήταν καλυμμένα με καπνιά… καπνός γέμισε τον δρόμο. Ήταν πολύ σουρεαλιστικό. Δεν ξέρεις τι να πάρεις μαζί σου σε αυτές τις στιγμές πανικού».

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό των σπιτιών τους βλέποντας τις φλόγες να τους περικυκλώνουν, γλιτώνοντας τις ζωές τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Δείτε σχετικό βίντεο

Two men and their dog are currently trapped inside a house encircled by the Palisades fire in Los Angeles. This is insane. pic.twitter.com/M8ax6LhvlC — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 8, 2025

Παράλληλα, η απελπισία πήρε με τη σειρά της τη θέση του τρόμου στις καρδιές όσων έβλεπαν τους κόπους μιας ζωής να γίνονται βορά στην αχόρταγη διάθεση της καταστροφικής φωτιάς.

Υποχρεωτικές εκκενώσεις – Ματαίωση επίσκεψης Μπάιντεν

Πάνω από 50 χιλιάδες άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις οικείες τους σε ένα πολεοδομικό σκηνικό που ευνοεί την πιθανότητα εγκλωβισμού των ανθρώπων, που έσπευδαν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνων που επέλεξαν να φύγουν άρον άρον πεζή από το σημείο για να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, διαβεβαίωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις «αγωνίζονται επιθετικά» για να περιορίσουν τις φλόγες. Παράλληλα, οι αρχές καλούν διαρκώς τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες εκκένωσης. Η πόλη Μάλιμπου έκλεισε σχολεία ως προληπτικό μέτρο, ενώ η φωτιά επηρέασε και την επίσκεψη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία, ο οποίος αρχικά αναγκάστηκε να ακυρώσει πτήση με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθώς είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην κοιλάδα Coachella για την ανακήρυξη δύο νέων εθνικών μνημείων, αλλά η τελετή μεταφέρθηκε σε μελλοντική ημερομηνία στον Λευκό Οίκο.

Δείτε σχετική ανάρτηση

🚨California deserves better! “This is like a third-world country, there is no water coming out of the fire hydrants. LA Mayor Karen Bass is on a foreign trip to Ghana.” Los Angeles Mayor Karen Bass should resign now! pic.twitter.com/cw9ekPXi8v — AJ Huber (@Huberton) January 8, 2025

«Έχω προσφέρει οποιαδήποτε ομοσπονδιακή βοήθεια χρειαστεί για να κατασταλεί η φοβερή φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς», δήλωσε ο Μπάιντεν, ενώ πάνω από 21.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς οι αρχές στη Καλιφόρνια συνηθίζουν να διακόπτουν την ηλεκτροδότηση υπό ισχυρούς ανέμους για την αποτροπή νέων εστιών φωτιάς.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας ότι έχουν τοποθετηθεί προσωπικό, πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη σε άλλα σημεία της Νότιας Καλιφόρνιας λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

«Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος, αλλά αναμένουμε την εκδήλωση κι άλλων πυρκαγιών ταυτόχρονα», δήλωσε ο Νιούσομ σε συνέντευξη Τύπου.

Μάρτυρες περιέγραψαν σπίτια να φλέγονται, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα αυτοκίνητα ανθρώπων που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους στους λόφους του Topanga Canyon. Οι φλόγες επεκτάθηκαν μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, Τρέισι Παρκ, δήλωσε πως «αναμένει η πυρκαγιά να καταστρέψει εκατοντάδες δομές», προσθέτοντας: «Αυτή θα είναι μια καταστροφική απώλεια για ολόκληρο το Λος Άντζελες».

Νωρίτερα, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, σημείωσε: «Αισθανόμαστε ευλογημένοι που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ενώ ανέφερε πως περισσότερα από 25.000 άτομα και 10.000 σπίτια βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

«Στάχτη» η συνοικία των διασήμων

Από τις αδηφάγες φλόγες δεν γλίτωσε ούτε η συνοικία των επωνύμων στο Λος Άντζελες με δεκάδες διάσημους ηθοποιούς να βλέπουν τις πολυτελείς κατοικίες τους να καταστρέφονται ολοσχερώς μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να παρατηρούν την καταστροφή από απόσταση ασφαλείας.

Οι Σπένσερ Πρατ και Χέιντι Μοντάγκ από το ριάλιτι «Hills» είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν χάσει το σπίτι τους από τις φλόγες. Σύμφωνα με το TMZ, η οικογένεια του ζευγαριού κατάφερε να εκκενώσει την κατοικία με ασφάλεια, αλλά είναι συντετριμμένοι από την απώλειά τους. Εντωμεταξύ και ο ηθοποιός Γιουτζίν Λέβι δήλωσε στην εφημερίδα «Los Angeles Times» ότι έφυγε από το σπίτι του, καθώς «μαύρος και έντονος» καπνός «κύκλωσε» την κοιλάδα του Τεμεσκάλ.

Επιπλέον, και ο Τσετ Χανκς, γιος του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία αναφέρει ότι η γειτονιά που μεγάλωσε ως παιδί, κάηκε ολοσχερώς, εκφράζοντας τη λύπη του. «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται. Προσεύχομαι για την Palisades», έγραψε σε story που δημοσίευσε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στιβ Γκούτενμπεργκ, πρωταγωνιστής της διάσημης ταινίας «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή», κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από την τεράστια πυρκαγιά βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, η οποία έχει επεκταθεί σε μία έκταση 29.000 στρεμμάτων και έχει οδηγήσει 30.000 ανθρώπους σε αναγκαστική εκκένωση.

Καθώς οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή για την ασφάλειά τους, ο 66χρονος ηθοποιός έσπευσε να βοηθήσει, ενώ μίλησε σε ρεπόρτερ που κάλυπτε το θέμα. Ο ίδιος φορούσε ένα γαλάζιο καπέλο του μπέιζμπολ και μάσκα για να προστατευτεί από τους καπνούς, γεγονός που δυσκόλεψε στην αρχή τον δημοσιογράφο να τον αναγνωρίσει.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Reporter talking to this guy about the fire. Then asks his name, it’s Steve Guttenberg. pic.twitter.com/djqXGiUpaS — Jimin’s Little Spoon⁷☾ (@heatherhellrasr) January 7, 2025

Αντίστοιχη περίπτωση είναι κι αυτή του Τζέιμς Γουντς, που ανάρτησε βίντεο στο οποίο παρακολουθεί το σπίτι του να παραδίνεται στις φλόγες, ενώ την ίδια τύχη είχε και η κατοικία του Μπέν Αφλεκ.

Δείτε σχετικό βίντεο

James Woods house is on fire. If only he’d raked his backyard pic.twitter.com/ghGpY8GVqK — Mister Race Bannon (@MrRaceBannon) January 7, 2025

To φαινόμενο Santa Ana

Σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην εξάπλωση των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια είναι οι άνεμοι Santa Ana, ο οποίοι πνέουν ιδιαίτερα δυνατοί αυτές τις μέρες στην περιοχή.

Οι άνεμοι Santa Ana είναι ξηροί, θερμοί και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν από το εσωτερικό της Νότιας Καλιφόρνιας προς την ακτή και τα παράλια, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση της κανονικής χερσαίας ροής που μεταφέρει υγρό αέρα από τον Ειρηνικό στην περιοχή.

Δημιουργούνται από την υψηλή πίεση πάνω από τη Μεγάλη Λεκάνη – το τεράστιο εσωτερικό της ερήμου της Δύσης που καλύπτει αρκετές πολιτείες. Ο βυθιζόμενος αέρας χάνει την υγρασία του και ρέει με δεξιόστροφη κατεύθυνση προς τη Νότια Καλιφόρνια, όπου πρέπει να περάσει τις πανύψηλες οροσειρές που χωρίζουν την έρημο από τη μητροπολιτική περιοχή που πλαισιώνει την ακτή.

Όπως ένα ποτάμι που κινείται αργά και ξαφνικά στενεύει και μετατρέπεται σε ορμητικά ρεύματα, ο αέρας επιταχύνεται καθώς στριμώχνεται μέσα από ορεινά περάσματα και φαράγγια, και γίνεται πιο ξηρός και πιο ζεστός καθώς κατεβαίνει.

Δείτε σχετικό βίντεο

Παράλληλα, η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας που αντιμετωπίζει η πολιτεία της Καλιφόρνιας κι όχι μόνο λόγω της κλιματικής κρίσης έχει συμβάλει στα μέγιστα στη δημιουργία αυτού του εκρηκτικού κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και ξηρασίας που αποτελεί δυστυχώς το καλύτερο…. προσάναμμα για πυρκαγιές τέτοιου τύπου, που πλησιάζουν στον χαρακτηρισμό «mega fire».

Μάλιστα, λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είχε εκδώσει την υψηλότερη προειδοποίηση για ακραίες συνθήκες φωτιάς, προβλέποντας ανέμους με ριπές από 80 έως 130 χλμ/ώρα.