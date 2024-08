Κινέζος μεγιστάνας παραλίγο να ακρωτηριαστεί σε παρουσίαση αυτοκινήτου – Καρέ-καρέ η στιγμή του ατυχήματος – Βίντεο

Ένας άνδρας παραλίγο να ακρωτηριαστεί στην Κίνα, όταν τα δάχτυλά του πιάστηκαν στην πόρτα ενός αυτοκινήτου.

Πρόκειται για τον δισεκατομμυριούχο Ζίου Χονγκ Γι, ο οποίος στην παρουσίαση ενός νέου μοντέλου κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας θεώρησε καλό να παίξει ο… ίδιος τον ρόλο του επιβάτη.

Θέλοντας να δείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πόσο ασφαλείς είναι οι πόρτες του νέου αμαξιού της κινεζικής Haobo, ο μεγιστάνας κάθισε στις πίσω θέσεις των επιβατών.

Στο βίντεο φαίνεται να κρατιέται με το ένα χέρι από την οροφή του αμαξιού και με το άλλο να πατάει το ειδικό κουμπί για να αρχίσουν να κατεβαίνουν οι πόρτες, καθώς – σύμφωνα με τους κατασκευαστές – πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο και τεχνολογικά μοναδικό αυτοκίνητο.

Ο Χονγκ Γι, όμως, από λάθος υπολογισμό φαίνεται να έχει τοποθετήσει τα δάχτυλά του δεξιού του χεριού ακριβώς στο σημείο που σφραγίζει η πόρτα, με παρ’ ολίγον τραγικές συνέπειες για τον ίδιο.

Στο βίντεο, ακούγεται η κραυγή πόνου του μεγιστάνα, ενώ αμέσως οι άνθρωποι της εταιρείας σπεύδουν να ανοίξουν την πόρτα και να τον μεταφέρουν μακριά από τις κάμερες για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, μετά το ατύχημα, υπάλληλος της εταιρείας του δείχνει ότι είχε τοποθετήσει σε λάθος σημείο το χέρι του.

Δείτε το βίντεο:

This is not a Tesla Model X, it’s GAC Aion’s Hyper HT SUV. Qihoo 360 CEO Zhou Hongyi tested the “anti-pinch” feature of this domestic car, and it ended up failing !#GACAion #HyperHT #Qihoo360 $tsla #ZhouHongyi #CarSafety #Tesla #ModelX @jeremyjudkins_ @WholeMarsBlog… pic.twitter.com/sGv8FA9CiA

— DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) July 30, 2024