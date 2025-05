Κίνα: Τουλάχιστον 5 νεκροί, 19 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, 19 τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών στην ανατολική Κίνα, προκαλώντας τεράστια σύννεφα καπνού, τόνισαν τοπικές αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Γκαόμι στην επαρχία Σαντόνγκ, σε εργοστάσιο της εταιρείας Youdao Chemical, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Environment team on site; residents told to wear masks — cause still under probe pic.twitter.com/THgOrpAz3k

Η πυροσβεστική υπηρεσία έστειλε 55 οχήματα στον τόπο της έκρηξης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Κίνας.

Βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Xinjingbao δείχνει ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, πυρκαγιά σε μια βιομηχανική περιοχή και βιτρίνες καταστημάτων που προφανώς καταστράφηκαν από την έκρηξη.

Η Youdao Chemical ειδικεύεται στην κατασκευή φυτοφαρμάκων με ουσίες «χαμηλής τοξικότητας» και απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους σε μια εγκατάσταση που καλύπτει σχεδόν 500 στρέμματα, σύμφωνα με το κινεζικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης The Paper.

⚡Footage of a powerful explosion at a #Chemical plant belonging to the #Chinese company #Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. has appeared online.

The video shows a worker jumping off a giant tank at the last moment, which blew up a second later.

It is not known whether… https://t.co/zZ5sWQeud5 pic.twitter.com/ttRkHUhIzA

— News.Az (@news_az) May 27, 2025