Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

  • Η Κίνα προχώρησε σε εκτόξευση πυραύλων.
  • Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην ευαίσθητη περιοχή του Στενού της Ταϊβάν.
  • Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγει η χώρα.
Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων
A pair of Chinese JH-7A fighter-bomber aircraft fly over the Taiwan Strait as seen from Pingtan island, the closest point to Taiwan, in eastern Chinas Fujian province on December 29, 2025. China launched live-fire drills around Taiwan on December 29 that it said would simulate a blockade of the self-ruled island's key ports, prompting Taipei to condemn Beijing's "military intimidation". (Photo by ADEK BERRY / AFP)

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από το αυτόνομο νησί. Τη δραστηριότητα κατέγραψαν σε βίντεο οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), επιβεβαιώνοντας την ευρεία κινητοποίηση των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο νησί Πινγκτάν —το κινεζικό έδαφος που βρίσκεται πιο κοντά στην Ταϊβάν— κατέγραψαν τη στιγμή εκτόξευσης πολλών πυραύλων, οι οποίοι άφησαν πίσω τους ίχνη λευκού καπνού στον ουρανό.

