Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από το αυτόνομο νησί. Τη δραστηριότητα κατέγραψαν σε βίντεο οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), επιβεβαιώνοντας την ευρεία κινητοποίηση των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο νησί Πινγκτάν —το κινεζικό έδαφος που βρίσκεται πιο κοντά στην Ταϊβάν— κατέγραψαν τη στιγμή εκτόξευσης πολλών πυραύλων, οι οποίοι άφησαν πίσω τους ίχνη λευκού καπνού στον ουρανό.