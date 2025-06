Καβγάς σε πτήση: Μεθυσμένη επιβάτις επιτέθηκε σε γυναίκα – Δείτε βίντεο

Μεθυσμένη επιβάτις επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα σε πτήση πριν από την απογείωση από αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Η 32χρονη Leanna Perry φαίνεται σε βίντεο να αρπάζει τα μαλλιά μίας άλλης γυναίκας, να την βρίζει και να την αποκαλεί «χοντρή».

Στη συνέχεια επενέβησαν αρκετοί, μεταξύ των οποίων δύο υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας, οι οποίοι φαίνεται ότι προσπάθησαν να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Μια γυναίκα υπάλληλος κάλεσε στη συνέχεια ένα άλλο μέλος του προσωπικού στο τηλέφωνο και ζήτησε επανειλημμένα από την 32χρονη να αφήσει τα μαλλιά της άλλης γυναίκας.

Τελικά η 32χρονη, η οποία δηλώνει καλλιτέχνης στο επάγγελμα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.

32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 18, 2025