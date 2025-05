Κάγια Κάλας: «Αύριο θα δώσουμε την τελική έγκριση για την σύσταση δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία»

«Αύριο θα δώσουμε την τελική πολιτική έγκριση για την σύσταση δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία, θα υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν» τόνισε η Κάγια Κάλας αναφερόμενη στο ζήτημα της Ουκρανίας, σε δηλώσεις που έκανε μετά τις συζητήσεις στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Βαρσοβία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που προήδρευσε στην άτυπη συνάντηση, είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει εκτεταμένη διπλωματία σε εξέλιξη, αλλά είναι σαφές ότι η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θέλει ειρήνη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία», αναφερόμενη στο 17ο πακέτο κυρώσεων που ετοιμάζει η Ευρώπη να υιοθετήσει και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 20 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Η ίδια αποκάλυψε ότι αύριο, Παρασκευή, «θα πάμε στην Ουκρανία και θα διαθέσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την Ουκρανία».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντασλαβ Σικόρσκι, μετά το τέλος της άτυπης Συνόδου, μίλησε για την αυριανή ημέρα, που γιορτάζεται ως Ημέρα της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα συμπίπτει με τους ρωσικούς εορτασμούς, δίνοντας μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες που θα παραβρεθούν.

Together with EU Foreign Ministers, we gathered in Poland to address key priorities:

🔹 strengthening Ukraine’s position

🔹 deepening ties with the United Kingdom

🔹 and advancing a positive EU-US agenda

LIVE press conference with @sikorskiradek ↓

https://t.co/uI9XKFtyhm

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 8, 2025