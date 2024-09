Ιταλία: Συνελήφθη Eλληνοαυστραλός που κατηγορείται ότι διέπραξε διπλό φόνο πριν από 47 χρόνια στην Μελβούρνη

Ελληνοαυστραλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για διπλό φόνο που φέρεται να διέπραξε πριν από 47 χρόνια στην Μελβούρνη, συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο της Ρώμης, Φιουμιτσίνο, στην Ιταλία.

Ο άνδρας, εξήντα πέντε ετών, σήμερα, κατηγορείται από την δικαιοσύνη της Αυστραλίας για δύο στυγερές δολοφονίες που διαπράχθηκαν στην Μελβούρνη το 1977. Τότε, νεκρές μέσα στο διαμέρισμά τους, είχαν βρεθεί δύο νέες γυναίκες, οι Σουζάνε Άρμστρονγκ και η Σούζαν Μπάρτλετ, 27 και 28 ετών. Ο δολοφόνος της είχε σκοτώσει με δεκάδες μαχαιριές. Το μόνο που επέζησε, ήταν το δεκαέξι μηνών παιδί της Άρμστρονγκ, το οποίο κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

A man has been arrested as part of an investigation into the murder of two women in Collingwood in 1977.

The 65-year-old, who is a dual citizen of Australia and Greece, was arrested at an airport in Rome on Thursday evening.

