Ιταλία: Πολυτελές ιστιοφόρο γιοτ βυθίστηκε ανοιχτά του Παλέρμο – 7 αγνοούμενοι

Το ιστιοφόρο γιοτ Bayesian, μήκους 55 μέτρων, που μετέφερε 22 άτομα, βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανοιχτά του Παλέρμο στην Σικελία. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επτά άνθρωποι αγνοούνται.

Η ιταλική ακτοφυλακή και πυροσβέστες διέσωσαν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, αφού το υπό βρετανική σημαία σκάφος βυθίστηκε όταν ανεμοστρόβιλος και θαλασσοταραχή έπληξαν την περιοχή κατά την ανατολή του ηλίου.



Στο γιοτ επέβαιναν πολλοί Βρετανοί, δύο Αγγλοβρετανοί, ένας Ιρλανδός, ένας Νεοζηλανδός και ένας Σριλανκέζος, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Adnkronos.

Οι διασωθέντες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.



Δύτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από το σκάφος που πλέον βρίσκεται σε βάθος 50 μέτρων και σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου από την ακτή.

Locals posting on social media have questioned why the people aboard the Bayesian were not inside the port when the weather turned sour on Monday morning.

One commenter said: “Damn the weather, aren’t they watching it? God please help them. “They added: “They should have…

