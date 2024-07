Ιταλία: Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη – Εκκενώθηκαν τα γραφεία της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα κοντά σε κεντρικά στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai στη Ρώμη. Εξερράγησαν αυτοκίνητα και εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.

In Rome, Italy, homes and accommodation facilities were evacuated due to a fire, leaving people on the streets with suitcases and pets. https://t.co/jVEf3ijaUp

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της Rai. Σε όλη την περιοχή Πράτι, στον λόφο Μόντε Μάριο, επιχειρούν πυροσβέστες και δυνάμεις της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

#BREAKING: A large fire broke out in Rome, Italy on Wednesday on a hill near the Italian capital’s court of justice and a public TV broadcasting centre, forcing the evacuation of several buildings and offices, firefighters said. pic.twitter.com/ImXB5E4XiN

