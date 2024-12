Ισραήλ: Βομβάρδισε αεροπορικές βάσεις στη Συρία – Καταγγελία ΟΗΕ για το Γκολάν

Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν σήμερα αεροπορικές επιδρομές εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στη Συρία, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται συριακές πηγές ασφαλείας, επλήγησαν οι βάσεις Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, Χιμ Σίνσαρ στην επαρχία Χομς και Άκραμπα κοντά στη Δαμασκό. Πρόκειται για τη σφοδρότερη στρατιωτική επιχείρηση που έχει καταγραφεί στην περιοχή από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

US Statement on Israeli Airstrikes in Syria

Following Israel’s ongoing intensive airstrikes across Syria, journalist Yunus Paksoy reported from a meeting at the Pentagon today that a senior official told him:

“We do not want Assad’s chemical weapons to fall into the wrong… https://t.co/hDV3zTj3oB pic.twitter.com/HRHWTYHKbX

