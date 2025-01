Ισραήλ: Στις αγκαλιές των οικογενειών τους οι 4 πρώην όμηροι της Χαμάς – Συγκίνηση, δάκρυα και χαμόγελα – ΒΙΝΤΕΟ

Στις αγκαλιές των οικογενειών τους βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 4 πρώην Ισραηλινές όμηροι της Χαμάς, που απελευθερώθηκαν σήμερα.

Οι 20χρονες Καρίνα Αρίεφ, Ντανιέλα Γκίλμποα και Ναάμ Λεβί και η 19χρονη Λίρι Αλμπάγκ είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την στρατιωτική βάση Νάχαλ Οζ του Ισραήλ. Το πρωί αφέθηκαν ελεύθερες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Μετά από 477 ημέρες αιχμαλωσίες οι 4 γυναίκες επανενώθηκαν με τις οικογένειες τους και ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε συγκλονιστικές στιγμές. Δάκρυα, χαρά και συγκίνηση επικράτησαν όταν οι οικογένειες συνάντησαν τις 4 πρώην ομήρους. Οι 4 γυναίκες φαίνονται να τρέχουν στην αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων.

They’re in our hands now and we are not letting go💛

Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025