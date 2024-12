Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπόσχεται στους Χριστιανούς ότι θα πολεμήσει τις «δυνάμεις του κακού» – Παράταση ενός χρόνου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της παράτασης για έναν ακόμη χρόνο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε μήνυμα προς τους Χριστιανούς του κόσμου.

Η σημερινή απόφαση της Κνεσέτ σημαίνει ότι το μέτρο αυτό θα ισχύει ως τις 25 Δεκεμβρίου 2025, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αφού 29 από τους 120 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Επτά την καταψήφισαν, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές είτε απείχαν είτε απουσίαζαν.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ισραήλ να εκδίδει έκτακτα διατάγματα.

Στο μεταξύ ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σήμερα στους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και τους υποσχέθηκε να αγωνιστεί κατά «των δυνάμεων του κακού», την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ρίχνει τη σκιά του στον εορτασμό των Χριστουγέννων για τους χριστιανούς του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

«Σε μια περίοδο που το Ισραήλ δίνει μάχη σε επτά μέτωπα, εκτιμούμε βαθιά τη σθεναρή υποστήριξη των χριστιανών φίλων μας σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Επιδιώκουμε την ειρήνη με όλους όσοι επιθυμούν την ειρήνη, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος», τόνισε.

“My dear Christian friends, as you gather with your family and friends this Christmas, I wish the Christian community in Israel and around the world blessings for a Merry Christmas from the Holy Land. pic.twitter.com/b5YtGaCUug

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 24, 2024