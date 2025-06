Ισραήλ: Ισχυρές εκρήξεις σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί σε ορισμένες περιφέρειες του Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, ανακοίνωσαν οι IDF, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

«Πριν από λίγο, σειρήνες ήχησαν σε περιφέρειες του Ισραήλ μετά την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία «επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει εκεί όπου είναι απαραίτητο για να εξαλείψει την απειλή».



Στην Τεχεράνη, η ιρανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε πως η ακύρωση πτήσεων παρατείνεται μέχρι σήμερα στις 14:00 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας).

Israeli media report an Iranian missile directly hit a building in the city of Herzliya, north of Tel Aviv.

The Times of Israel reports large explosions in the Jerusalem area along with sirens being sounded across the country. YNet News

