Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο» το ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Τουρκία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για φερόμενη γενοκτονία εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου , και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησής του.

Μεταξύ των 37 υπόπτων που περιλαμβάνονται στη λίστα ήταν ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και ο αρχηγός του στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία δεν δημοσίευσε την πλήρη λίστα.

Η Τουρκία κατηγόρησε τους αξιωματούχους για «γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» τα οποία το Ισραήλ «διαπράττει συστηματικά» στη Γάζα.

Η δήλωση αναφέρεται επίσης στο «νοσοκομείο φιλίας Τουρκίας-Παλαιστίνης», που κατασκευάστηκε από την Τουρκία στη Λωρίδα της Γάζας και βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ τον Μάρτιο.

Το Ισραήλ κατήγγειλε το ένταλμα ως «δημόσιο κόλπο».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στο X: «Το Ισραήλ απορρίπτει σθεναρά, με περιφρόνηση, το τελευταίο δημόσιο κόλπο του τυράννου [προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν».

Η Τουρκία συμμετείχε πέρυσι στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο.

Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει στην κατεστραμμένη παλαιστινιακή περιοχή από τις 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του περιφερειακού ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Guardian