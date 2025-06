Ισπανία: Συναγερμός για κατάρρευση τμήματος οροφής σε αεροδρόμιο της Μαγιόρκα

Συναγερμός σήμανε σε αεροδρόμιο της Μαγιόρκα στην Ισπανία έπειτα από πτώση τμήματος οροφής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες είδαν να πέφτουν γυαλιά και συντρίμμια στο πάτωμα του αεροδρομίου Son Sant Joan, το απόγευμα της Τρίτης (24/6).

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε ασφαλές σημείο και δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματίες.

