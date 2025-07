Ισπανία: Οκτώ συλλήψεις έπειτα από συγκρούσεις ακροδεξιών ομάδων με μετανάστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία συνέλαβε οκτώ ανθρώπους έπειτα από τρεις νύχτες συγκρούσεων μεταξύ ομάδων ακροδεξιών και μεταναστών από τη βόρεια Αφρική σε πόλη της νοτιοανατολικής Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Σε μία από τις χειρότερες τέτοιες εξάρσεις βίας στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, δεκάδες νεαροί από ακροδεξιές ομάδες, ορισμένοι με κουκούλες, εκσφενδόνισαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών με εξάρτυση στο Τόρε Πατσέκο το βράδυ χθες, Κυριακή. Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών προκειμένου να καταστείλει τις ταραχές.

Οι ταραχές ξέσπασαν μετά την επίθεση, την περασμένη εβδομάδα, αγνώστων σε έναν ηλικιωμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν εμπλακεί στην επίθεση αυτή παρότι εξακολουθούν να αναζητούν τον κύριο δράστη.

Mass riots erupt in Spain after migrant attack on old man

Mass protests broke out in the town of Torre-Pacheco (Murcia) following a brutal assault on a 67-year-old Spaniard. According to media reports, the old man was savagely beaten by individuals from Morocco.

Worse still,… pic.twitter.com/nYEEJerw6p

— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2025