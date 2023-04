Ισημερινός: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 67 αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 67 συνεχίζουν να αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έθαψε μέρος συνοικίας της πόλης Αλαουσί, στις Άνδεις, στον Ισημερινό, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από τις αρχές.

Γιγάντιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε τη νύχτα της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα και καταπλάκωσε συνοικία στην περιφέρεια της πόλης 45.000 κατοίκων στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο.

Η εισαγγελία του Ισημερινού ανέφερε χθες μέσω Twitter πως έχουν πλέον επιβεβαιωθεί 27 θάνατοι μετά την κατολίσθηση στην Αλαουσί.

Κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς της εθνικής γραμματείας αντιμετώπισης κινδύνων (SNGR), υπάρχουν επίσης 38 τραυματίες, 67 άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται και συνολικά περίπου 850 πληγέντες. 57 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν χθες, «για έκτη συνεχόμενη ημέρα, την αναζήτηση των αγνοουμένων», υπογράμμισε η SNGR.

“My mother is buried… I am so sad, devastated."

Rescuers in Ecuador in frantic search for dozens of missing people after a landslide killed at least 7 people ⤵️

— in pictures https://t.co/V2dXHdO2kE pic.twitter.com/NIoUnHPVx0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2023