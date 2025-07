Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών στην περιοχή Μάτα-Ουτού, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Ουαλίς και Φουτούνα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μάτα-Ουτού, πρωτεύουσας του γαλλικού εδάφους Ουαλίς και Φουτούνα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν σεισμό ιδιαίτερα ισχυρό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN – NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

24-07-25 18:37:55

Magnitud: 6.6 Mw

Referencia: 165 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna

Profundidad: 323.90 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/tw0BUIzUcd

— Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 24, 2025