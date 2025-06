Ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ: Έκλεισε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο κεντρικό Ισραήλ από τα νυχτερινά πλήγματα του Ιράν, ενώ καταγράφονται και ζημιές κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε πως η αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ θα παραμείνει κλειστή έπειτα από «μικρές ζημιές» στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των επιθέσεων».

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.

